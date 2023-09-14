شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري لتليفزيون ”الخليج 365”: مصر الأكثر تفهما لمتطلبات الليبيين العاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مدير إدارة الإعلام والتعبئة في القيادة العامة للجيش الليبي، المتحدث الرسمي باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، بالدعم المصري للدولة الليبية، واصفا مصر بـ"السند والداعمة للأمة العربية فقد أرسلت امدادات ومساعدات عاجلة لليبيين"، جاء ذلك خلال لقاء خاص مع تليفزيون ”الخليج 365”.

أوضح المسماري، أن الدولة المصرية الأكثر تفهما ومعرفة بالمتطلبات العاجلة والسريعة التي يحتاجها أبناء الشعب الليبي من دعم لوجيستي وتوفير الأدوية، مشيدا بقرار الرئيس السيسي بإرسال حاملة الطائرات "ميسترال" والتي ستسهل مهمة الطيران العمودي في نقل المصابين إلى الميسترال، بالإضافة توفير مستشفى ميداني يساعد في إنقاذ الحياة الحرجة وتقديم سبل العلاج اللازم لهم.

وأضاف المسماري، أن حوالي 270 كم من الطرق تقطعت بشكل كامل نتيجة الاعصار ما أدى لتدمير خطوط المواصلات في البلاد، مؤكدا أن مدينة درنة تضررت في المواصلات والخدمات والبنية التحتية، مضيفا:"ضخامة السيول وقوة الرياح وارتفاع الوادي عن درنة جاءت من 600 متر فوق البحر وهو ارتفاع شاهق، وهناك هبوط حاد في درنة وتم تدمير البنية التحتية للمنازل فيها ... ليبيا شهدت أمطار غزيرة لم تسجل مثلها في تاريخ وقد انهارت السدود التي تحتاج لإعادة تأهيل."

ولفت "المسماري" إلى أن قرية في غرب مدينة البيضاء بـ 30 كم قد دمرت بشكل كامل، مشيرا إلى أن ليبيا سجلت آلاف النازحين خارج مدينة درنة ويقدر عددهم بالألاف.

وأشار المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي إلى أن القوات المسلحة الليبية سجلت حتى الآن ما يقرب من 100 شهيد من جندي وضابط كانوا يشاركون في عملية الإنقاذ والإغاثة في منطقة الجبل الأخضر.