شكرا لقرائتكم خبر عن دليل الإجازات والأعياد الرسمية باليوم والتاريخ حتى نهاية العام الهجرى 1445 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .

وفيما يلى الأعياد والاجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية خلال العام الهجرى 1445 : وفيما يلى الأعياد والاجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية خلال العام الهجرى 1445 : - المولد النبوى الشريف : الأربعاء 12 ربيع الأول - المولد النبوى الشريف : الأربعاء 12 ربيع الأول 27 سبتمبر 2023

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