اذهب بعيدًا عن المدن لتكتشفها.. نجوم درب التبانة تظهر براقة الخميس والجمعة

القاهرة - سامية سيد - الكثير من عشاق رصد النجوم وخاصة أولئك الذين يذهبون إلى المناطق البرية في إجازة نهاية الأسبوع بعيداً عن أضواء المدن وفي ليلة خالية من وجود القمر مثل يومي الخميس والجمعة 14-15 سبتمبر 2023، يستطيعون رؤية حزام درب التبانة بعد غروب الشمس وبداية الليل وهو يزين قبة السماء.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كل ليله من حياتك هي ليله تحت درب التبانة ؟ والمقصود بذلك أن كل نجم يمكن رؤيته بالعين المجردة في كل جزء من السماء يوجد ضمن مجرتنا.