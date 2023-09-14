شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن المحفظة النقدية للكارت الذكى بالمترو وكيفية استخراجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر ادارة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، نظام المحفظة النقدية لتذاكر للكارت الذكى، وذلك للتسهيل علي الركاب فى الحصول على التذاكر ومنع التزاحم أمام مكاتب التذاكر، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل.. 1. يمكنك شراء مجموعة من التذاكر مشحونه على الكارت الذكى (سعر الكارت 25 جنية لأول مره). 2. الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه . 3. الكارت لحاملة ( بدون أسم ) يمكن إستخدامه لأكثر من شخص. 4. إستعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة . 5. يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت . 6. يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطة الثلاثة.

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