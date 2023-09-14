اعرف الشوارع الجارى رصفها بأحياء طرة والمعادى والبساتين ودار السلام بالقاهرة

القاهرة - سامية سيد - نفذت أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمال تطوير ورصف الطرق وتمهيد الشوارع، وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة أن مشروعات الرصف والتطوير تأتى فى مقدمة المرافق التى تحرص المنطقة على تنفيذها بالتوازى مع المشروعات التنموية الأخرى بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.

ونفذ حى طرة برئاسة المهندسة جيهان جادو رئيس الحى، أعمال التطوير وتنفيذ خطة تالف الرصف للعام الحالى بالتنسيق مع إدارات الطرق والمتابعة الميدانية ومشرفى المربعات والشركة المنفذة حيث تم الانتهاء من تركيب الانترلوك بشارع حسين عبد العزيز وشارع السواقين وشارع طه عبد السلام وشارع الصابرين وشارع عبد الحليم إسماعيل وشارع إسماعيل بيومى بمنطقة حلمى فرهود وشارع مصطفى رفعت ومتفرعاته وجارى مواصلة الاعمل.

كما نفذ حى المعادى برئاسة اللواء دكتور طارق بحيرى، أعمال رصف وإعاده الشيئ لأصله بمعرفة شركه المياه بشارع السوق التجارى بنطاق زهراء المعادى مشروع مياه الشرب فى إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها بصورة مستمرة.

وفى حى البساتين تابع اللواء مجدى عبد المتعال رئيس حى البساتين، أعمال الرصف بمنطقة ميدان أبو عبده والشوارع المتفرعة طبقًا للخطة الاستثمارية وذلك تسهيلا على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضارى للشوارع بنطاق الحي.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد بالتنسيق مع إدارة الطرق بالبدء فى تركيب بلاط الانترلوك بشارع انجال شرف من شارع صالح عابدين وذلك طبقا للخطة الاستثمارية.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير فى اقرب وقت وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومراعاة المواصفات الفنية اللازمة لخروج الأعمال بالمظهر اللائق وذلك فى إطار جهود المنطقة بالطرق تماشيًا مع خطة المنطقة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى ولإحداث نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين.