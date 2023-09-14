"التعليم": توزيع الطلاب المقبولين على مدارس المتفوقين وفق الرغبات

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توزيع الطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى 2023,2024، وفق الرغبات التى حددها الطلاب أثناء التقدم، حيث يتم توزيع الطلاب وتسكينهم بعد تقدم أولياء الأمور بالاوراق المطلوبة واستمارة النجاح فى امتحانات القبول بمدارس المتفوقين.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات القبول بكل من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

وقد تقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" عدد (15641) طالبا/طالبة بواقع (7422) من البنين، و(8219) من البنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.

وتم قبول عدد (1205) من الطلاب البنين، و(1193) من الطالبات، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التى أعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والتى عقدت الكترونيا واشتملت على اختبارات فى كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.

ومن المقرر أن يتم تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقًا للرغبات التى سبق لهم تدوينها عند التقدم.

وفيما يتعلق بمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، فقد تقدم للالتحاق بها عدد (5048) طالبًا، وتم قبول عدد (96) طالبًا ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.