بينهم سيدة.. ضبط 9 متهمين في القاهرة بحوزتهم 16 كجم مدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائقان - مقيمان بمحافظة الغربية بدائرة قسم شرطة بدر، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام.

وضبطت أجهزة الأمن، 4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، بحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار).

كما ضبطت أجهزة الأمن، عاطلين وربة منزل، بحوزتهم (كمية من مخدري الأيس والأستروكس وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء