شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: المباعدة بين الولادات مفيدة للأم وللطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030 مشيرة إلي أن المباعدة بين الولادات مفيدة للأم وللطفل.

وقالت وزارة الصحة والسكان: بالرغم من أن غالبية الولادات بعد الطفل الأول تمت بعد فترة مباعدة سنتين أو أكثر إلا أن 20% من الولادات تمت بعد الولادة السابقة بفترة قصيرة أي خلال 24 شهرًا من الولادة السابقة طبقًا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021.

وكشف الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان أن عدد السكان حاليا 105 مليون نسمة يعيش منهم 43% في الحضر و57% في الريف وتابع: احتل الوجة البحرى أكبر عدد من السكان حيث يمثل سكان الأقليم 42.9 % من إجمالي السكان يلية الوجة القبلى بنسبة 38.9 % ثم المحافظات الحضرية 16.7 % في حين ثمثل المحافظات الحدودية أقل من 2% .

وقال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان في تصريحات لـ الخليج 365 :" ازداد عدد السكان بين عام 2010 وبداية 2023 حوالى 24.7 مليون نسمة بزيادة حوالى 30 % وهذا ما يعكس حجم الزيادة السكانية الكبيرة كما شهدت مصر انخفاضا ملحوظا في معدلات المواليد خلال السنوات السابقة من 30.3 مولود لكل 1000 من السكان عام 2013 إلى 21.1 سنة 2022 بينما حققت محافظتى جنوب سيناء وقنا زيادة على التوالي قدرها 8.1 و1.2 في الألف على التوالي.

وأضاف مستشار وزير الصحة والسكان : تراجعت معدلات الخصوبة في مصر من 5.3 طفل لكل سيدة إلى 2.85 طفل لكل سيدة