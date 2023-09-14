شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم أسباب ارتفاع أسعار الطماطم فى الأسواق ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا فى الأسواق حيث وصل سعر الكيلو عند بائع التجزئة إلى 25 جنيهًا ، وذلك بسبب تأثر المحصول بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وضعف نمو الشتلات وقلة عقد الأزهار مما أثر على الإنتاجية، ومع بداية حصاد العروة النيلى منتصف الشهر الحالى سوف تنخفض الأسعار.

ومن المعروف أن محصول الطماطم من المحاصيل غير قابلة للتخزين وسريعة التلف، كما أن منتجات الطماطم التى تعرض فى أوقات رتفاع الأسعار تكون من إنتاج الصوب الزراعية وتكلفة إنتاجها مضاعفة وأكبر من تكاليف الزراعة العادية وهذا يفسر ارتفاع أسعار الطماطم فى أوقات نهاية العروات.

يذكر أن مصر من أكبر 5 دول تنتج الطماطم فى العالم حيث نزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم سنويًا فى 3 عروات أساسية هى العروة الصيفية والعروة الشتوية والعروة النيلية حيث تنتج هذه العربات أكثر من 7 ملايين طن سنويا نصدر منها نحو 3% بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام.

و تزرع 49% من مساحة الطماطم فى العروة الصيفية والتى تزرع شتلاتها فى " فبراير ومارس وابريل ومايو " وتنتج ثمارها من يونيو حتى أغسطس وتزرع 9% فى العروة النيلى والتى تزرع شتلاتها فى يونيو ويوليو وتنتج ثمارها فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

الجدير بالذكر أن الطماطم تزرع فى مصر فى عروات متداخلة طوال العام حيث تمثل العروة الشتوية 42% من المساحة المنزرعة من الطماطم والتى تزرع شتلاتها فى سبتمبر وأكتوبر وتنتج ثمارها في يناير وفبراير ومارس .