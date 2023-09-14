"لعب عيال انتهى بجثة".. تفاصيل مقتل عامل وإصابة شقيقه بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ملابسات واقعة مقتل عامل وإصابة شقيقه خلال مشاجرة.

تبلغ لقسم شرطة قنا من إحدى المستشفيات باستقبال عامل "متوفى إثر إصابته برش خرطوش"، وشقيقه "مصاب بجرح قطعي – مقيمان بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، وسؤال المصاب اتهم عامل، ونجله مقيمان بذات الناحية وأضاف بقيام الأول بإصابة شقيقه المتوفى بطلق ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وقيام الثاني بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسلاح الناري المستخدم في الواقعة "فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.