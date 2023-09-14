ربطه من رقبته.. ضبط المتهم بقتل كلب في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على شخص؛ لقيامه بالتعدي على كلب وقتله.

تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من عامل بمخبز، مقيم بدائرة المركز بتضرره من عامل نظافة، مقيم بدائرة المركز لقيامه بالتعدي على الكلب الخاص به وقتله من خلال ربطه من رقبته بحبل وسحبه على عامود إنارة حتى فارق الحياة وإلقائه بترعة قدم مقطع فيديو يوثق ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لقيام الكلب بالهجوم على أحد الأغنام الخاصة به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.