"ربطوه بحبل وقطعوا جثته".. الداخلية تكشف لغز مقتل أجنبي في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل أحد الأشخاص داخل شقة مستأجرة بالجيزة بقصد السرقة، وضبط الجناة.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول" مُقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة مستأجر الشقة محل البلاغ، وصديقه "يحملان جنسية إحدى الدول".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر مستأجر الشقة بسابقة تعرفه على المجني عليه من خلال جروب بتطبيق الواتس آب "خاص بالمنطقة محل إقامتهم" واتفاقه معه على التقابل بالشقة محل إقامته بقصد استدراجه وسرقته، وحال حضوره غافله المتهم الثاني وقام بإيثاقه باستخدام حبل وتعديا عليه بعدد 2 سكين عُثر عليهما بمحل الواقعة فأوديا بحياته واستوليا منه على مبلغ مالي - 2 هاتف محمول وتم بإرشادهما ضبط أحد الهاتفين المستولى عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.