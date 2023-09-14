شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: -الطماطم بـ 20جنيها . ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 14 جنيها. ‏-البصل الأبيض بـ 27 جنيها. -‏‎البصل الأحمر بـ 27 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ 18جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 31 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 17 جنيها الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 35جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان ب 43 جنيها بامية 50 جنيها ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه . جوافه بـ 27جنيها ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. -الموز البلدى بـ15 جنيها.

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