شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسهيل إجراءات إلحاق الطلبة المصريين العائدين من ليبيا بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تسهيل إجراءات التحاق الطلاب المصريين العائدين من ليبيا بمختلف المدارس دون عقد اختبار تحديد مستوى، ولن تطلب الوزارة أوراق تعجيزية الطلاب المصريين العائدين من ليبيا من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات مراعاة لظروف الأهالي العائدين.

وتقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة، كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتسخير كافة إمكانات الوزارة وتسهيل كافة الاجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

كما قرر الدكتور رضا حجازي أيضا إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023 / 2024، للتيسير عليهم نظرا لظروفهم الطارئة.