شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسهيل إجراءات إلحاق الطلبة المصريين العائدين من ليبيا بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تسهيل إجراءات التحاق الطلاب المصريين العائدين من ليبيا بمختلف المدارس دون عقد اختبار تحديد مستوى، ولن تطلب الوزارة أوراق تعجيزية الطلاب المصريين العائدين من ليبيا من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات مراعاة لظروف الأهالي العائدين.
كما قرر الدكتور رضا حجازي أيضا إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023 / 2024، للتيسير عليهم نظرا لظروفهم الطارئة.
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