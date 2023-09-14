شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذرة الصفراء لدى تجار الجملة فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر طن الذرة الصفراء اليوم الخميس ارتفاعا لدى تجار الجملة وصل إلى نحو 150 جنيهًا فى الأسواق لجميع الأنواع، حيث بلغ سعر الذرة البرازيلى 11 ألفا و150 جنيهًا، والأرجنتينى نفس السعر، فيما سجل الذرة الأوكرانى سعر 10 آلاف و150 جنيها.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023 تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 116 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 8 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.