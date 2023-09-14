شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تخصيص أراض لهيئة مشروعات التعمير لاستخدامها فى الاستزراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 28958.15 فدان ناحية محافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

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