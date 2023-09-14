شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: توفير بنوك أسئلة للطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد لتوفير كافة السبل التي تضمن تحقيق الطلاب أقصى معدلات التحصيل الدراسي وأيضا التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، ومن أهمها إتاحة مواد تعليمية وتدريبية لجميع المراحل التعليمية، بها شرح واضح وعميق، وأسئلة تدريبية متعددة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عمل بنوك أسئلة من بداية الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم"، يحصل الطالب فيها على تقرير بدرجاته موضحا فيه نقاط القوة والضعف، حتى يتسنى للطالب تحديد مستواه الدراسى، ويتم إتاحتها على موقع الوزارة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .