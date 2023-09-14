شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال إنشاء أرصفة جديدة بميناء العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل أعمال تطوير بميناء العين السخنة، ضمن مخطط تطوير الموانئ المصرية لتعظيم حركة التجارة العالمية بمصر، حيث يجرى إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م ، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالى الساحات 10.6 كم2 وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح اجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

كما يتم إنشاء طرق بطول 17 كم بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء وكذلك زيادة المساحة ب 4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر، لافتا إلى أنه قد بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 88 %.

ويجرى تنفيذ التشطيبات النهائية لمحطة الحاويات بميناء السخنة، (محطة حاويات "هاتشيسون) والتي يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2 والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، و ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.