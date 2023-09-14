جلسة مباحثات موسعة لوزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته الفرنسية

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بحضور وفدي البلدين، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المباحثات تناولت التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية على طاولة المحادثات.

وكان انطلق منذ قليل الاجتماع الثنائي المغلق بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، وذلك في قصر التحرير وسط العاصمة، بحسب ما اكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد عبر منصة اكس .

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اعتزاز مصر بصداقتها الاستراتيجية مع فرنسا، والتنسيق الوثيق في مواجهة التحديات المشتركة، مضيفا "نعمل سوياً للدفع بتلك العلاقات نحو آفاق جديدة."

كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد اعلنت - فى بيان صحفى وزعته السفارة الفرنسية بالقاهرة - أن المباحثات ستتناول تداعيات الحرب الروسية فى أوكرانيا، خاصة على الأمن الغذائي العالمي، بالاضافة الى المبادرات التي اتخذتها فرنسا لمساعدة البلدان الأكثر تضررا من الاضطرابات الناجمة بالأسواق الزراعية.

وستناقش الوزيرة مع المسئولين المصريين سبل توفير حلول سياسية دائمة للأزمات التي تؤثر على المنطقة، خاصة في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وفي أعقاب استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ميثاق مالي عالمي جديد في يونيو الماضي في باريس، ستبحث الوزيرة ونظيرها المصرى تعزيز التعاون بين فرنسا ومصر في القضايا العالمية ولا سيما فيما يتعلق بتمويل التحول المناخي.