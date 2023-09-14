حرق وجهه بـ"مية نار".. عراقي قتل طفله ورمى جثته في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

ألقت الشرطة العراقية القبض على أب بتهمة قتل طفله بمحافظة بابل وألقى جثته في العاصمة بغداد.

تلقت الشرطة بلاغًا بفقدان الطفل مازن ضياء البالغ من العمر 11 سنة، قبل 10 أيام، وبعد إجراء التحريات وتفريغ الكاميرات عُثر على جثة المجني عليه، بحسب وسائل إعلام محلية.

تبين أن الأب قتل طفله بطريقة بشعة خنقًا، وحرق وجهه بـ"ميه نار" ورماه في بغداد لإخفاء جريمته ثم أبلغ الشرطة بأنه فقد طفله بطريق كربلاء لإبعاد الشبهات عنه.

ولم تنتهي التحقيقات بعد إلى دوافع ارتكاب الأب لجريمته، لكن الأب اعترف بارتكاب جريمته مع سبق الإصرار.