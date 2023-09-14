تنفيذ 84 ألف حكم قضائي وضبط 135 قطعة سلاح في حملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 135 قطعة سلاح ناري، بحوزة 115متهمًا، وتنفيذ 84195 حكم قضائي متنوع، وضبط 297 قضية مخدرات.

كما تم ضبط 27 متهمًا هاربًا، وضبط 18 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 244 دراجة نارية مخالفة، وضبط 27760 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.