الهجرة: مد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة الهجرة مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، من 13 سبتمبر 2023 إلى 13 أكتوبر 2023.

جاء ذلك نظرا للإقبال المتزايد على المبادرة، وتيسيرًا على راغبي الاشتراك فيها.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مد فترة العمل بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج حتى شهر أكتوبر المقبل، جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنينا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.

وتابعت: «المبادرة تخدم الطلاب المصريين في الخارج، الذين يحتاجون إلى تسوية حالتهم التجنيدية؛ من أجل استصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر، ويستكملون الإجراءات الخاصة بالإقامة».

وأضافت أن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيا للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، تأتي انعكاسا لاهتمام الدولة المصرية بمواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي التي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليا تسوية أوضاعهم من خلال تلك المبادرة.

وتتضمن المبادرة تسجيل بيانات المصريين بالخارج - ممن يريدون التسوية - عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، ودفع مبلغ مالي يُقدر بـ5 آلاف دولار أو يورو. وتم فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتبارا من 14 أغسطس 2023.​