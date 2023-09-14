وزير التنمية المحلية يتابع مع مستشار الرئيس عددا من الملفات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين على أرض مختلف المحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص بعض الملفات المهمة.

وتطرق اللقاء إلى متابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ في دورة التقنين بالمحافظات لسرعة الانتهاء من هذا الملف والتغلب على أي تحديات تواجه دورة العمل، بالإضافة إلى جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة جهود المحافظات لإعداد الحصر الخاص بالمساحات والإحداثيات وعدد قطع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات التي نفذتها الجهات المعنية بالدولة وقوات إنفاذ القانون والمحافظات للاستغلال الأمثل لتلك الأراضى الواقعة في نطاق المحافظات بما يخدم على احتياجات المواطنين والمشروعات القومية والتنموية أو المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التي تساهم في الإسراع بآليات منظومة التقنين وتحرير وإصدار العقود للمواطنين بما يساهم الحفاظ على حقوق المواطنين تنفيدا لتوجيهات القيادة السياسية.