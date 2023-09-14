بيت الزكاة يعلن عن وظائف جديدة بالمكتب الإقليمي في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حاجته لعدد من الباحثين الاجتماعيين بالمكتب الإقليمي بمحافظة الأقصر بعقد عمل محدد المدة، قابل للتجديد سنويًّا بعد اجتياز مدة التدريب لمدة ثلاثة أشهر، وتقدم السيرة الذاتية حتى نهاية يوم عمل ٢٣/٩/٢٠٢٣م.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات في بيان اليوم، أن المتقدم لشغل وظيفة باحث اجتماعي يجب أن تكون لديه خبرة 3 سنوات فأكثر، وأن يكون من قاطني محافظة الأقصر، طبقًا لبطاقة الرقم القومي السارية.

أضاف البيان أن الشروط المطلوبة للمتقدم للوظيفة أن يكون:

• حاصلًا على بكالوريوس خدمة اجتماعية أو ليسانس آداب علم اجتماع.

• أدَّى الخدمة العسكرية أو أُعْفِي منها.

• لا يزيد سنه على 35 عامًا وقت تاريخ الإعلان.

• لديه الخبرات العملية الملائمة للوظيفة المتقدم لها.

• متفرغًا تفرغًا تامًّا.

وعلى الراغبين في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على موقع بيت الزكاة والصدقات الرسمي فقط عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا وسيكون التواصل مع المرشحين تليفونيًّا؛ لتحديد موعد المقابلة الشخصية.