شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية فرنسا: مصر قوة إقليمية معتدلة وشريك استراتيجى لباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية، متوجهة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستقبال، حيث جرت مباحثات مشتركة حول عدد من المجالات.

وأشادت وزيرة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير شكري، باستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في مجال تغير المناخ وكذلك التنمية، موضحة أن مصر شريك مهم واستراتيجي لفرنسا وأوروبا، ومصر وفرنسا يمكن أن تعملان بشكل يساهم في انعكاس ذلك إيجابيا على منطقة المتوسط، لافتة إلى أن مصر قوة إقليمية وقوة اعتدال وتسعى للحلول، مشيدة بدور مصر في محاولة إرساء الاستقرار والسلام فى المنطقة وتحديدا بالشرق الاوسط، مشددة على أن فرنسا ستظل شريك لمصر في إطار التعاون المشترك.

وأشارت إلى وجود تحديات وتوترات أخرى يبقى أن يتم مواجهتها بين مصر وفرنسا بشكل مشترك، موضحة أن هناك تداعيات كبيرة للحرب الأوكرانية على كافة دول العالم.