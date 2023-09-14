شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يخفض درجات القبول بالتعليم الفنى فى هذه المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى (صناعى، تجارى، فندقى، زراعى) للعام الدراسى 2023 / 2024 بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

قائمة المدارس الفنية بعد خفض تنسيقه:



قائمة المدارس الفنية بعد خفض تنسيقها



قائمة المدارس الفنية بعد خفض تنسيقها



قائمة المدارس الفنية بعد خفض تنسيقها

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل قرار خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2023 /2024 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 5 درجات ليكون 220 درجة بدلًا من 225 درجة، وأن يكون القبول بفصول الخدمات 180 درجة بواقع 40 درجة أقل من الثانوى العام، وذلك فى عدد من المدارس التى بها أماكن شاغرة فى بعض إلادارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستكمال أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى، وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.