شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ إحدى الأنشطة البحرية ضمن التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصرى الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023) إحدى الأنشطة التدريبية البحرية ويشارك بالتدريب عدد (19) دولة بقوات وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا ومالاوى والكاميرون وباكستان والهند بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وكذا عدد (15) دول بصفة مراقب وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل واستراليا.

حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التى يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية

بمنطقة التدريب ، كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة ، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوى والبحرى والإسقاط المظلى ، وتنفيذ قذف جوى ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوى وصد الهجوم المعادى ، ظهر خلال النشاط التدريبى المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول ، والقدرة على إدارة مهمة مشتركة

بإحترافية عالية .

حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء أ ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين .