شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أول منتدى مصرى للاستثمار البيئى والمناخى إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، لجذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية واعدة فى مصر.

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن هذه المنصة وأهدافها.

1-تصدر منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية.

2- يتم من خلال منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى استعراض منظومة الاستثمار فى مصر وفرص الأعمال فى الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.

3- تعد منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى بمثابة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة.

4- توفر منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة فى إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء.

5- تمثل منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التى تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة.

6- تنشر منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، تفاصيل العديد من المبادرات والمشروعات الحالية.

7- تعد منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئى والمناخى (CLEIU).

8- تمكن منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، المستثمرين وكافة الجهات من تلقى الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.