شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن هذه المنصة وأهدافها.
1-تصدر منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية.
2- يتم من خلال منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى استعراض منظومة الاستثمار فى مصر وفرص الأعمال فى الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.
3- تعد منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى بمثابة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة.
4- توفر منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة فى إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء.
5- تمثل منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التى تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة.
6- تنشر منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، تفاصيل العديد من المبادرات والمشروعات الحالية.
7- تعد منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئى والمناخى (CLEIU).
8- تمكن منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، المستثمرين وكافة الجهات من تلقى الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
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