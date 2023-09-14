شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى وولى العهد يتلقيان رسالتين من رئيس إيران تتصل بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالتين من الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات.

وتسلم الرسالتين -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس، نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، خلال استقباله في الرياض، السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي، حيث استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن السعودية وإيران اتفقتا في العاشر من مارس الماضى، فى بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية.