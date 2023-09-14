شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر يستقبل الجمهور غدًا بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التموين تطرح السكر بسعر 20 جنيها .. وسيارات متنقلة بالميادين والقرى لتوفير المنتجات بتخفيضات المعارض

يستقبل معرض "أهلا مدارس" الرئيسى" بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، الجمهور اعتبارا من صباح غدا الجمعة ، بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المعرض مساء اليوم الخميس ،حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.

كما انطلقت معارض "أهلا رمضان " في العديد من المحافظات وتم افتتاح أكثر من فرع للمعارض بمحافظات " الأقصر وقنا والقليوبية ، ودمياط وبنى سويف والدقهلية والغربية والإسكندرية " وغيرها من العديد من المحافظات ، ومن المقرر توفير أيضا الكتب الخارجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن افتتاح معارض "أهلاً مدارس" يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين وأن المعرض الرئيسى يقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس إضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.

وأضاف "المصيلحى "أن المعارض ستتضمن المستلزمات الدراسية التى يحتاجها الطلاب فى المدارس، من كشاكيل وكراسات وإقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، كما أن معارض" أهلا مدارس" هذا العام سوف تكون بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، وبعض المحافظات سوف تصل بها إلى 5 معارض، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل إلى 25%، كما أن السلاسل التجارية سوف تشارك بركن "آهلًا مدارس" لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

وتستهدف معارض "أهلا مدارس" توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، ومن المقرر توفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية، حيث يشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس، إضافة إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس أيضا توفير ملابس "اليونيفورم" للطلاب.

كما توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والشركات التابعة لها منتجات السلع الغذائية فى إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عليهم بجانب أيضا استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كافة فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة ، حيث تشارك الشركة تشارك بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، حيث يتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجي كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة، كما سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية، كما تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.