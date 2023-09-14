خرائط لجميع مناطق الأنشطة البحرية.. 3 إجراءات جديدة لتعظيم سياحة اليخوت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خطَّة إعداد خرائط تحتوي على معلومات عن المناطق التي يمكن ممارسة الأنشطة البحرية بها بالتعاون مع وزارة البيئة.

وتعتبر تلك الخطة استكمالًا للخطوات التي قدَّمتها الدولة خلال الفترة الماضية لتيسير إجراءات سياحة اليخوت، وتسهيل تقديم الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية التي أُنشئت لهذا الغرض.

وحدَّد "مدبولي" خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، عدَّة آليات تعمل الحكومة على تنفيذها لتعظيم العائد من سياحة اليخوت، والتي تمثلت في:

- زيادة عدد المراسي.

- تقديم تسهيلات ومزايا لليخوت التي تأتي لمصر.

- الاستفادة من خبرات كبرى الشركات الدولية العاملة في مجال سياحة اليخوت.

وحدَّد الفريق كامل الوزير، آليات وزارة النقل التي تتبعها لتعظيم سياحة اليخوت، والتي تمثلت في:

- قطاع النقل البحري يتابع بصفة دورية موقف المراسي السياحية من خلال لجان المرور الدوري المُشَكّلة للتأكد من صلاحية المراسي للعمل على صعيدي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

- تحديد أوجه القصور أولاً بأول وتكليف مديري المراين بالعمل على رفع كفاءتها.

- جعل الموانىء جاذبة لسياحة اليخوت الأجنبية.

- خطة ترويجية بإتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول أهم التيسيرات التي تتيحها مصر، وإجراءات استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات.

وحضر الاجتماع: اللواء بحري وليد يوسف إبراهيم، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء شريف بدوي عويضة، مُمثلًا عن أمن الموانئ، واللواء بكر الشامي، مُمثلًا عن إدارة الجوازات، والربّان حسام الدين محمد سيد، مدير عام السياحة واليخوت في قطاع النقل البحري، والدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، ومسؤولي الجهات المعنية.