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المولد النبوي ٢٠٢٣.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر ربيع الأول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:​

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد السبت هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٥ هجرية.

وأوضحت في بيان لها، أنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الأول، وتعذر رؤية الهلال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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