خلال يوم واحد.. تحرير 77 ألف مخالفة مرورية متنوعة في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 76911 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 21873 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 904 مخالفات السير بدون تراخيص، 24مخالفة موقف عشوائي، و16 مخالفة لشروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.