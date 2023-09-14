سيدة تعترف بخيانة زوجها في الجيزة: "عياله الأربعة مش من صلبه كل واحد من راجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

جريمة مكتملة الأركان أبت خلالها سيدة على ألا تترك خطيئة إلا وارتكبتها دون أن تصون من ائتمنها على عرضه وشرفه ليكتشف الطامة الكبرى بعد سنوات من الزواج عنوانها "الخيانة والخداع" وأن أطفاله "مش من صلبه".

داخل قسم شرطة بقطاع شمال الجيزة دلف رجل إلى النوبتجية يطلب مقابلة الضابط المسؤول "عايز أعمل بلاغ في مراتي.. طلعت خاينة" ليصطحبه شرطي إلى وحدة المباحث.

قص الرجل المكلوم مأساته "مش عارف أقول ايه يا بيه.. عيالي الأربعة مطلعوش من صلبي" شارحًا أنه شك في سلوك زوجته ومعها راوده الشك في نسب أطفاله منها.

حاول رجال المباحث برئاسة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال تهدأة الرجل مع التأكيد على "اللي بتقوله دا مش سهل عارف معناه ايه؟" ليخضع الأطفال إلى الفحص الطبي "تحليل البصمة الوراثية DNA" ويتحول الشك يقينًا.

مع ثبوت الحقيقة، انطلقت مأمورية من القسم استهدفت الزوجة وأمكن ضبطها تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة الغربية لتدلي بتصريح صادم "كل واحد فيهم من راجل".

تحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وطلبت عرض المتهمة على الطب الشرعي.