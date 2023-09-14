شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل معرض أهلا مدارس " الرئيسى " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستهدف معارض "أهلا مدارس" توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة أيضا توفير ملابس "اليونيفورم" حيث يشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس، إضافة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس للطلاب وتوفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية.

كانت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري قد عقدت اجتماعًا موسعًا لاستعراض خطة الاستعداد لاستقبال الموسم الدراسي الجديد 2023-2024، ومناقشة الملامح النهائية لتنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي وتنظمه وزارتا التموين والصناعة ومحافظة القاهرة وغرفة القاهرة التجارية بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

وأكّد أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية دور منتسبي الغرفة في ظل الفترة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من " الأدوات الكتابية – الملابس - الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي - خدمات البنوك "، وغيرها من كافة مستلزمات المدارس.

كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها منتجات السلع الغذائية فى إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عليهم بجانب أيضا استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كافة فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة ، حيث تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، و يتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجي كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة، كما سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية، كما تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.



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