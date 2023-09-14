شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام تنظيم منح الجنسية للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار. الرئيس السيسى لوزيرة خارجية فرنسا: نعمل للتوصل لحلول سياسية وسلمية للأزمات الدولية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تمت الإشادة خلال اللقاء بالتطور المستمر على جميع الأصعدة، في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، سواء على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي، كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف، حيث ثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات، وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.

وزيرة خارجية فرنسا: مستعدون لدعم مصر لتجاوز الأزمة الاقتصادية

أكد وزير الخارجية سامح شكري وجود رغبة مشتركة لتعزيز التعاون بين مصر وفرنسا، موضحا ان العلاقة الاقتصادية مميزة وحجم الاستثمارات الفرنسية كبير، مشيرا إلى أن اجتماع باريس منذ أشهر تناول قضية الخروج من الأزمة الاقتصادية ومنها تخفيف الديون واصلاح عمل المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن فرنسا تستطيع أن تحفز هذا الامر من خلال دعمها لمصر في المؤسسات الدولية وعضويتها في الاتحاد الاوروبي، لافتا إلى أن الحوار سيبقى قائم بين القاهرة وباريس خلال الفترة المقبلة لبحث سبل تطوير العلاقة بين البلدين.

فيما قالت وزيرة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي مع الوزير سامح شكري إن فرنسا مستعدة لدعم مصر في حوارها في المؤسسات الدولية ومرافقتها في ذلك لحل الازمة الاقتصاية ، موضحة أن بلادها على استعداد على الحوار حول موضوع الديون ، لافتة إلى أن فرنسا مستعدة لزيادة الاستثمار في البلاد.

التعليم العالى: مد تنسيق الشهادات الفنية حتى الثلاثاء 19 سبتمبر

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني http://www.tansik.digital.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

إنقاذ شاب ليبى بعد 6 أيام تحت الأنقاض فى درنة.. صور

أكد المتحدث الرسمي باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا مالك مرسيط، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من درنة، اليوم الخميس، أن فرق الإنقاذ الليبية تمكنت من إنقاذ شاب ليبى فى العشرينات من عمره بعد أن مكث تحت الأنقاض لمدة 6 أيام كاملة، مشيرا إلى أن فرق المركز تشارك فى عمليات الإنقاذ والإغاثة وتوفير كافة سبل الرعاية للمصابين.

ورجح أحمد أمدورد، نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدى، الخميس، إعلان المدينة موبوءة خلال الساعات المقبلة حال عدم دفن كافة الجثث المنتشرة في المدينة، مؤكدا أن أعداد الضحايا قد يصل إلى 15 ألف شخص، مشيرا إلى تسجيل حوالي 20 ألف مفقود حتى اللحظة.





معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر يستقبل الجمهور غدًا بتخفيضات 30%

يستقبل معرض "أهلا مدارس" الرئيسى" بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، الجمهور اعتبارا من صباح غدا الجمعة ، بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المعرض مساء اليوم الخميس ،حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.

كما انطلقت معارض "أهلا رمضان " في العديد من المحافظات وتم افتتاح أكثر من فرع للمعارض بمحافظات " الأقصر وقنا والقليوبية ، ودمياط وبنى سويف والدقهلية والغربية والإسكندرية " وغيرها من العديد من المحافظات ، ومن المقرر توفير أيضا الكتب الخارجية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

الأرصاد: بقايا العاصفة دانيال مرت بسلام وتلاشت فرص سقوط الأمطار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، انتهاء العاصفة دانيال، وخلفت وراءها العديد من الدمار فى دولة ليبيا الشقيقة، بعد أن أعلنت مدينة درنة أنها مدينة منكوبة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه بالنسبة لجمهورية مصر العربية فقد كان تأثير عاصفة دانيال علينا ضعيف، حيث لم يصل إلينا إلا بقاياه على شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة فى الحياة اليومية .

ويشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





رئيس الوزراء يوجه بفتح قنوات تواصل لتلقى بلاغات أسر متضررى إعصار ليبيا

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة، في مستهل الاجتماع الأسبوعي اليوم، إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا، وتقدم المجلس بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين، بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا، سائلا المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين.

وثمن مجلس الوزراء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا، حيث وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب، مع تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بفتح جميع قنوات الاتصال، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا.





المسمارى لـ"الخليج 365": إخراج 510 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض فى درنة

أكد مدير الإعلام والتعبئة في القيادة العامة، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تمكن فرق الإنقاذ من إخراج 510 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض فى مدينة درنة شرقى البلاد، مشيرا إلى احتمالية إعلان المدينة موبوءة خلال الساعات المقبلة بسبب انتشار آلاف الجثث فى الشوارع منذ أيام.

بدوره، رجح أحمد أمدورد، نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدى، الخميس، إعلان المدينة موبوءة خلال الساعات المقبلة حال عدم دفن كافة الجثث المنتشرة في المدينة، مؤكدا أن أعداد الضحايا قد تصل إلى 15 ألف شخص، مشيرا إلى تسجيل حوالي 20 ألف مفقود حتى اللحظة، جاء ذلك في تصريحات خاصة حصرية لـ"الخليج 365" من درنة.

وأوضح نائب عميد بلدية درنة أن وسط مدينة درنة قد دمر بشكل كامل وهي منطقة مكتظة بالسكان، مؤكدا أن فرق الإغاثة والإنقاذ بدأت في عملية انتشال الجثث تمهيدا لنقلها ودفنها، لافتا إلى أن درنة أمام كارثة حقيقية تتمثل في إمكانية انتشار الأوبئة بشكل كبير بسبب الجثث ورائحتها المنتشرة في كافة ربوع المدينة.





طقس حار غداً بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الجمعة، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.





كاف يرفض طلب الأهلي بقيد موديست في قائمة السوبر الأفريقي

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – طلب النادي الأهلي بقيد الفرنسي انتوني موديست في قائمته المشاركة بالسوبر الأفريقي في المباراة المقرر لها غدا الجمعة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الأهلي قد قيد 30 لاعبا في قائمته الأفريقية وطلب قيد الوافد الجديد موديست إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل الاتحاد الأفريقي.

ووصلت أمس الأول الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.