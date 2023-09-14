شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: "أهلا مدارس" تشمل 480 منفذا منهم 58 معرضا رئيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن منافذ معرض أهلا مدارس تشمل 480 منفذا، منهم 58 معرضا رئيسيا.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذي تبثه قناة إكسترا نيوز، على هامش افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، أنه تم إطلاق 84 سيارة ينتشرون في كل ربوع الجمهورية.

وتابع رئيس الوزراء: "لدينا 480 منفذا يشملون نفس هذه النوعية من المنتجات منهم 58 معرض رئيسى وهذا جهد من الدولة ممثلة فى كل الوزارات".