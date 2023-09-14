شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 480 فرعا لمعارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
لافتا الى معرض اهلا مدارس الرئيسى فى مدينة نصر يضمن اكثر من 170 عارض كل عام مستوى جودة منتجات معرص اهلا مدارس يزاداد كل عام مؤكدا ان تخفيضات معرض اهلا مدارس الرئيسى فى مدينة نصر يترواح من 20 الى 50 %
جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل معرض أهلا مدارس " الرئيسى " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.
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