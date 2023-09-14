شكرا لقرائتكم خبر عن النواب الليبى يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب الليبى بالاجماع، اليوم /الخميس/، ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبى لمعالجة آثار الفيضانات فى المناطق المتضررة شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المجلس قرر خلال الجلسة الطارئة التى عقدها فى مقره بمدينة بنغازى، تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس النواب الليبى وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزى ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة تتولى فتح حساب فى المصرف المركزى تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها، وفقا للمتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وقرر المجلس أيضا تكليف لجنة لمتابعة عمل الجهات المختصة لتحقيق المستهدف إنجازه فى هذه المرحلة وتقديم تقارير دورية للمجلس.

وطالب المجلس النائب العام الليبى بالتحقيق فى أسباب حصول هذه الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أى جهة كانت.

وكلف اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبى لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا يُعرض على المجلس فى الجلسات القادمة لاعتماده.

وحسب بليحق فقد قرر المجلس استدعاء الحكومة ولجنة الاستقرار لمجلس النواب فى جلسته الأسبوع المقبل للاستماع اليها حول ما تم اتخاذه من إجراءات حيال هذه الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله بأسرع وقت ممكن.

وكلف مجلس النواب الليبى أيضا جهاز الطب والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية فى المناطق المنكوبة تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بالمجلس.