شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات معرض "أهلا مدارس" الرئيسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم، الخميس معرض " أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر، بعد افتتاحه رسميا من خلال الدكتور مصطفى مدبولي بعد قليل، بهدف توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة قد تصل إلى 30% لبعض المنتجات، بالإضافة إلى إقامة معارض في المحافظات المختلفة.

على جانب آخر تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير المنتجات الغذائية وإطلاق العديد من المعارض فى المناسبات مثل معرض اهلا رمضان خلال الشهر الكريم ومعرض اهلا مدارس "لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة كذلك ايضا توفير السلع الغذائية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد انه جارى اعداد الترتيبات الخاصة بافتتاح معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي لهذا العام، مشيراً إلى أنه يتم الإعداد لمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مُخفضة، مع التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة فروع للمعرض بالمحافظات المختلفة.