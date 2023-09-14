شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تبدأ استقبال الطلاب الجدد الأحد لتقديم الملفات والكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت كلية الألسن بجامعة عين شمس ، عن موعد تقديم الملفات والكشف الطبى للطلاب الجدد المقبولين بالكلية، حيث يبدأ تقديم الطلاب من يوم الأحد المقبل 17 سبتمبر بقسم اللغة الإنجليزية، وفق الجداول المعلنة لمواعيد التقديم بكل قسم .

وأكدت كلية الألسن على جميع الطلاب كتابة البيانات الموجودة على استمارة الكشف الطبى مع تثبيث صورة على الاستمارة قبل الدخول إلى المركز الطبى بالدور الأول بالكلية، والتواجد داخل الكلية الساعة التاسعة صباحاً .

وحددت الكلية أوراق التقديم المطلوبة الطلاب الجدد بالعام الجامعي 2024/2023، أصل شهادة الثانوية العامة و2 صورة، وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة للإناث والذكور ضرورة أن يكون مدون بها الرقم الثلاثي للبطاقة العسكرية + 2صورة منها، وعدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وعدد 2 صورة من بطاقة الترشيح بالكلية، وعدد 6 صور شخصية 6×4 ولا يقبل أي مقاس أخر، والحافز الرياضي إن وجد.

كما تتضمن الأوراق، نموذج 2 جند من أقرب مكتب تجنيد تابع له الطالب للطلاب الذكور فقط) ومن تم 18 سنة احضار نموذج 6 جند أو 7 جند من قسم الشرطة التابع له الطالب.