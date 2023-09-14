"العمل": تسليم عقود عمل جديدة لذوي الهمم بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة العمل، أن مديرية عمل محافظة جنوب سيناء، سلمت عقود عمل جديدة لذوي همم من أبناء "المحافظة ".

أضافت الوزارة في بيان الخميس، تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، 8 عقود جديدة لذوي همم؛ لتعيينهم داخل إحدى المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بحصر المنشآت، وضرورة استيفاء نسبة الـ5 % طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وأيضا التشديد على المتابعة، لحين إستلام "الفرص"، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أنه كلف الأجهزة التابعة للمديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، متابعة تشغيل ذوى الهمم المعينين فى المنشآت والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم ومستحقاتهم التى كفلها لهم القانون، من حيث تنفيذ بنود العقود الموقعة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل وفترات الراحة.

كما أوضح إلزام المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر غير المستوفاة لنسبة الـ 5 % من إجمالي عمالها من تلك الفئة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير المستوفاة والتى لم تستجيب لطلبات الترشيح التى أرسلت إليها عن طريق الأجهزة التابعة للمديرية.