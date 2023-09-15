شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: معارض أهلا مدارس تنطلق غدا صباحا لتغطى كافة أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن معرض أهلا مدارس يعمل على توفير افضل سلع بأرخص سعر ممكن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمعاونة الاسر في ظل ارتفاع نسبة التضخم هذا العام بدأنا نرى الاحتياجات غير التقليدية التي تحتاجها الاسر، ولأول مرة نضع الكتب الخارجية بأسعار مخفضة والخدمات الطبية أيضا تكلفتها عليت وعملنا في المعارض وحدات لقياس النظر لطلبة المدارس بأسعار مخفضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية دينا الوكيل : وزير التموين أصدر قرار ان تكون الشركة القابضة متواجدة في كل المعارض لتوفير السلع الغذائية للمواطنين مثل الرز والزيت والسكر بخصومات ولتحصل الاسرة عىلى احتياجاتها من السلع بالإضافة إلى المستلزمات المدرسية.

وتابع: منذ الغد صباحا ستنطلق المعارض لتغطى كافة أنحاء الجمهورية لدينا 130 معرضا في كافة المحافظات وعواصم المدن ولدينا 42 شادر في المراكز الرئيسية للقرى، و21 قافلة متجولة تجوب النجوع والكفور وأكثر من 505 مكتبة تشارك معنا في المبادرة تقدم الخصومات و2500 محل من المشاركين في الاوكازيون بيعرضوا في المعارض .