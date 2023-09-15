شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الأولى للقبول برياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten
ويجب اتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول برياض الأطفال ( ولا يتم القبول بدونها )
1- دفع المصروفات بالمدرسة بالبريد في غضون (15) يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .
2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .
3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .
4- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل .
التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية
1- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .
2- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .
3- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا .
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