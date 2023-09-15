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تعليم القاهرة تعلن نتيجة المرحلة الأولى للقبول برياض الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

 

ويجب اتباع التعليمات والشروط الآتية في حالة القبول برياض الأطفال ( ولا يتم القبول بدونها )

 

1- دفع المصروفات بالمدرسة بالبريد في غضون (15) يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .

 

2- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .

 

3- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

 

4- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل .


التعليمات والشروط في حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية 

1- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .

2- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .

3- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا .

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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