رابط مباشر.. كيفية تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية المصرية، طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية، نظرًا لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

واستجابت الدولة لمطالب العديد من المواطنين بالخارج لمد فترة المبادرة الخاصة بتسوية الموقف التجنيدي، حيث تقرر استمرار المبادرة لمدة شهر إضافي ينتهي في 14 أكتوبر 2023، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لتلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمصريين بالخارج، حيث بدأت 14 أغسطس الماضي وانتهت 13 سبتمبر الجاري.

وعلى الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي بالخارج سرعة تقديم الطلبات من خلال الرابط الخاص بالمبادرة: اضغط هنا