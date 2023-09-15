نائب محافظ القاهرة تناقش مشروعات الخطة الاستثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لقاءاتها الدورية مع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بحضور مديري الطرق و التخطيط والمالية والمجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية لمتابعة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 والمشروعات التي تم إدراجها في الخطة، ومتابعة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وجاء ذلك حرصا على تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لكافة التوجيهات بضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق، والمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتناولت "عبدالمنعم"، خلال اللقاءات استعراض المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة بالاحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة.

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة التنسيق مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة والمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين لافته إلى أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات.

وأشارت إلى ضرورة تحديد أولويات كل قطاع وفقاً لأهمية المشروعات وعدد المستفيدين منها بما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة لافتة إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تنفيذ مشروعات الخطة بعد وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية والتي لا يتم تنفيذها إلا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها منعًا لإهدار المال العام.

وخلال اللقاء استعرضت نائب المحافظ تفاصيل الخطة حيث تم إدراج عدد 12 شارع بنطاق حي دار السلام ليتم رصفها ببلاط الانترلوك ورفع كفاءة الطرق بها كما تم بحث اعمال تنفيذ مبني لرئاسة حي طره ودار السلام إلى جانب معرفة موقف طرح المشروعات وأساليب إسناد الأعمال لاحياء المنطقة.

واستعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالتنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف اعمال النظافة بمحيط المدارس و صيانة اعمدة الانارة وغلق اغبوابها حفاظا على الارواح وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وكفاءة الإنارة إلى جانب تفعيل تشكيل اللجان للمرور على المدارس لتوفير كافة احتياجاتها لاستقبال الطلبة وعدم التأثير على العملية الدراسية لتتم في اجواء ملائمة.

كما نوهت عن مبادرة «مدرستي سعادتي» بأحياء المنطقة الجنوبية وأحياء القاهرة، والتي تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة، والأولى بالرعاية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أدارات التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني حيث شددت على وضع آليه فعالة لاعمال التوزيع.

تجدر الإشارة إلى أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كانت قد عقدت عدة اجتماعات سابقة لرؤساء الاحياء أكدت خلالها على ضرورة البدء المبكر بإعداد الخطة الاستثمارية وإدراج مشروعات تلبي مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المنطقة واهلها.