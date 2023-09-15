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خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة × 6 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - سهلت بوابة مرور مصر الإلكترونية  طرق استخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص لمنع انتشار فيروس حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية: 

 

 

 

- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

 

- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.

 

- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.

 

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

 

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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