شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 22 بيتا من بيوت الله منها 14 مسجدًا جديدًا و8 صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 22) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 15 / 9 / 2023م،منها ( 14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 175 ) مسجدًا منها ( 127 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 48) مسجدًا صيانة وتطويرًا. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الإسماعيلية 1. التوحيد –البعالوة– التل الكبير مديرية أوقاف دمياط 2. بدوي بالناصرية - فارسكور مديرية أوقاف الجيزة 3. الرحمن ـ قرية جرزا ـ العياط مديرية أوقاف البحيرة 4. الرياض – فرع 10 التحرير – أبو المطامير 5. الرحمة الزيتون – النمرية– أبو المطامير 6. مسجد المحطة – مدينة حوش عيسى 7. التربية جنا كليس - النمرية – مركز أبو المطامير 8. الفرنساوي– بولين – كفر الدوار مديرية أوقاف المنيا 9. الشيخ محمد شاور- الأشمونين - ملوي 10. الرحمن – الكوم الأحمر – شارونة– مغاغة 11. الهدى – شم القبلية – مغاغة 12. الرحمن – منشأة دعبس– أبو قرقاص مديرية أوقاف الغربية 13. مسجد سعد بغدادي – عزبة سعد بغدادي – سنبارة– المحلة الكبرى مديرية أوقاف قنا 14. آل هرمل – السلامات – أبو تشت ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف بني سويف 1. الطحاوي – مناشي أبو صير - الواسطى مديرية أوقاف قنا 2. الفتح – نجع النخلة – العركي - فرشوط 3. الحسن والحسين – بندر فرشوط 4. محمود توفيق – البحري سمهود- نجع سعيد- أبو تشت مديرية أوقاف البحيرة 5. عزبة الشريف – عزبة الشريف - الأبعادية - مركز دمنهور 6. المرادني – مدينة دمنهور 7. السلام قومبانية لوقين – كفر الدوار 8. الهداية – عزبة الدرايسة – مركز دمنهور

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