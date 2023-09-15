شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توزع 35 طنا من لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، تنطلق اليوم الجمعة 15/9/2023م حتى الخميس 21/9/2023م عملية توزيع ( 35 ) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك على النحو التالي: