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"الأوقاف" توزع 35 طنا من لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

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القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، تنطلق اليوم الجمعة 15/9/2023م حتى الخميس 21/9/2023م عملية توزيع ( 35 ) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وذلك على النحو التالي:

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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