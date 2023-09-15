شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ تشغيله عام 1987 ويضم 35 محطة.. تعرف على تفاصيل إنشاء الخط الأول للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل الخط الأول لمترو الأنفاق وسيلة التنقل الأكثر استخداما في مصر، حيث ينقل يوميا ما لا يقل عن مليون ونصف راكب، ويضم 35 محطة من المرج الجديدة حتى حلوان.

الخط الأول للمترو يبلغ طوله 44 كم من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وهى:

- المرحلة الأولى: حلوان / رمسيس وتم افتتاحها فى عام 1987 بطول قدره 29 كم.

- المرحلة الثانية: رمسيس / المرج وتم افتتاحها في عام 1989 بطول قدره 14 كم.

- المرحلة الثالثة: المرج / المرج الجديدة وتم افتتاحها في عام 1999 بطول قدره 1.3 كم.

- تم افتتاح محطة جامعة حلوان عام 2002.

• يبلغ عدد المحطات 35 محطة ( 30 محطة سطحية و 5 محطات نفقية ) .

• يمر بعدة محطات عالية الكثافة وميادين هامة مثل محطة الشهداء (ميدان رمسيس) - أحمد عرابي - جمال عبد الناصر (محطة الإسعاف) - أنور السادات (التحرير) - سعد زغلول - جامعة حلوان - دار السلام - السيدة زينب - عزبة النخل – عين شمس – المرج القديمة و المرج الجديدة .

• يتقاطع مع الخط الثانى فى محطتى الشهداء وأنور السادات .

• يتقاطع مع الخط الثالث فى محطة جمال عبد الناصر .

• تم تخصيص عربتين في منتصف القطار للسيدات (يمنع ركوب الرجال العربة الأولى نهائياً والعربة الثانيه حتى التاسعة مساءاً ) ويسمح للسيدات بركوب كافة عربات القطار.

• تمت زيادة عدد قطارات الخط بعدد 20 قطار مكيف لزيادة القدره الإستعابيه نظراً لزيادة عدد الركاب .

التشغيل :

• يبدأ التشغيل يومياً الساعه 5:00 صباحاً وينتهى الساعه 12:00 منتصف الليل تقريباً .

• مواعيد قيام أخر قطاربالخط الأول :

من محطه حلوان الساعه 11:10 ليلا ، و من محطه المرج الساعه 11:30 ليلاً

يتقابل أخر قطار بالخط الأول مع أخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات الساعه 12:00 منتصف الليل.

• زمن الرحله من محطة حلوان إلى محطه المرج الجديده والعكس 79 دقيقه ، مدة التقاطر بين القطارات على مدار اليوم 3.5 دقيقه.

• يتم تشغيل قطارات حسب جداول التشغيل ووفقا لكثافة النقل في الايام العادية وأيام العطلات وكذلك أيام الأعياد والمناسبات ، بمتوسط 480 رحله / يومياً .

• يتكون أسطول القطارات من 58 قطار بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم / ساعة ، ويتكون القطار من 3 وحدات بسعة تصميمة لا تقل عن 2583 راكب / للقطار .

الصيانة :

تم إنشاء ورشة طره البلد لإتمام أعمال الصيانة لأسطول قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق (جميع أنواع الصيانات الدورية وعمرات) بمساحة كلية للورشة حوالي 15 فدان تقريباً .

• ورشة العمرة الخفيفة والتى تتم كل أسبوعين / شهرين/ 6 شهور/ سنه (مثال .. اختبارات دخول وخروج القطارات من وإلى الورش على 4 سكك مجهزة لأعمال الصيانه الدورية).

• تم إنشاء عدد 2 مغسلة مخصصة لغسيل القطارات بحلوان والمرج على سكة مخصصة لأعمال غسيل القطارات بشكل دوري.

• كما يوجد بالورشة سكة مخصصة بمشروع الوحدات المكيفة (كورية الصنع) 20 قطار.

• ورشة العمرة الجسيمة والتى تتم مره كل 2.5 سنة و كل 4.5 سنة ويوجد بها عدد 9 سكك روافع للوحدات المتحركة للقيام بإجراء أعمال العمرة الجسيمة لاجزاء ومكونات القطار.

بالإضافه إلى فريق التدخل السريع المنتشر بطول الخط في حالة حدوث عوارض أو أعطال بالقطارات لإزالتها سريعاً للعمل علي تيسير وسهولة التشغيل الامن للقطارات.